Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı, karar ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

IHA29 Kasım 2025 Cumartesi 07:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile Milli Savunma Bakanlığında Bakan Yardımcılığına Salih Ayhan atandı.

Salih Ayhan

Karar ile birlikte İller Bankası A.Ş. Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı ve yerine Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürü Eyyüp Karahan getirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ekmekçi atandı. Kültür ve Turizm Bakanlığında ise Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan görevden alındı. Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Mehmet Enver Kök atandı. Ayrıca karar ile birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında 7 Müfettiş, Başmüfettişliğe yükseltildi, Sağlık Bakanlığında ise 2 yeni müfettiş ataması yapıldı. Adli Tıp Kurumu Yedinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliğine ise Uzm. Dr. Humman Şen atandı.

