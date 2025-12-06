İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 00:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevinden alındı. Erdem'den boşalan yere İsmail Aydın atandı.

Kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir görevinden alınırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe Musa Eker getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne de Alper Avluk'un ataması yapıldı.

