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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 16:01 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, PAVEL İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci ele alındı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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  • Sudani

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