1 Mart 2026 Pazar
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a taziye mesajını paylaştı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a taziye mesajını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a başsağlığı mesajını paylaştı.

1 Mart 2026 Pazar 20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a taziye mesajını paylaştı
İran Dini Lideri Hamaney'in ölümüne ilişkin Başkan Erdoğan taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Komşumuz İran'ın Dinî Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Sayın Hamaney'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor; ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

