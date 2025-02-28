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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 21:47 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlik ve beraberliğin, dostluk ve dayanışmanın, huzur ve muhabbet ikliminin zirveye ulaştığı bir rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif'in ülkemiz, milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun." ifadesini kullandı.

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