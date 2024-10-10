Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'da Namazgah Camisi'nin açılışına katıldı.



Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları:

Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın katkılarıyla inşa edilen Namazgah Cami'ne sağladıkları destek için Edi Rama başta olmak üzere emeği geçen tüm Arnavut kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum

Bu eser ortak tarihimizin bir nişanesidir. Külliye anlayışıyla inşa ettik.

Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda altı asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşlerimizin en yeni nişanesi olarak hafızamızdaki yerini alacağına inanıyorum

Bugün şahsen çok büyük bir bahtiyarlık yaşıyorum. 2015 yılında temelini attığımız, Balkanların en büyük camisi Namazgah Camii'nin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum

Namazgah Camii'nin aramızdaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum

Şunu özellikle vurgulamak isterim, sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir

Bundan sonra da devletimizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluk'un yanında olmaya devam edeceğiz

İki millet birbirlerini desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir

İnşallah devletimizle, kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla Arnavutluk'un yanında yer almaya devam edeceğiz

Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek

İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur

Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı, kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız

Yüce dinimiz, biz Müslümanlara camiler inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. Bugün camiler inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz

Genç – Yaşlı bütün kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürmeye, camileri temsil ettiği değerleri taşımaya davet ediyorum.

Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halkının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir.

Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur

BALKANLARIN EN BÜYÜĞÜ

Büyük bir açılışla hizmete giren Namazgah Cami'sine, 2024 Ezanı güzel okuma Türkiye birincisi Enes Baştür imam olarak atandı.

Türkiye'nin desteğiyle 2015 yılında yapımı başlanan Namazgah Cami, Balkanlar'ın en büyük camisi olarak inşa edildi. Camide, dört adet 50 metre yüksekliğindeki minaresi ve 35 metre yüksekliğindeki kubbesi, Osmanlı mimarisini çağrıştıran detaylar bulunuyor. Cami, hem içeride hem de dışarıda toplam 10 bin kişiye aynı anda ibadet etme imkanı sunacak.

Cami, sadece ibadet mekanı olarak değil, aynı zamanda bir sosyal merkez olarak da hizmet verecek. Bünyesinde bir kültür merkezi, kütüphane, sergi salonu, konferans salonu ve Kur'an okulu gibi alanlar barındırıyor. Caminin yanında bir "Birlikte Yaşama Müzesi" de kurulacak.

Caminin, yalnızca bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Tiran'ın kültürel ve sosyal yapısında da önemli bir yere sahip olması bekleniyor.