Başkan Erdoğan: İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Sevgili İstanbullular, Arnavutköy'ün güzel insanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

* Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli kardeşlerimize dua ediyoruz. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun.

* Siz bizi bahtiyar ettiniz, bizi gururlandırdınız, bize sahip çıktınız. Rabbim her birinizden razı olsun. Bugüne kadar bize olan itimadınızı asla boşa çıkarmadık. Bundan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız.



* Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleri ile boyamaya var mıyız?

* İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecek ise tercihimizi ondan yana kullanalım. Cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi?

* İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliğiyle bir 5 yıl daha kaybetmeye takatinin kalmadığını anlatacağız.

* (Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu) Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz.

* Beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışanlardan değil milletine hizmet için engelleri aşanlardan olduk.

* Muhalefetin 'Buraya uçak inmez.' dediği, akla hayale gelmedik iftiralar attığı (İstanbul) Havalimanımız, ülkemizin gururu haline geldi.

* Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı.

* Kuzey Marmara Otoyolu'na Marmaray'a demediklerini bırakmadılar. "İsraf, ne gerek var?" dediler. Sadece insafsızca eleştirdiler.

* Biz muhalefete rağmen kararlı davrandık ve sabrettik. Hamdolsun tüm bu eserleri ve daha binlercesine sizlerin hizmetine sunduk.

* Muhalefetin "Buraya uçak inmez" dediği, engellemeye çalıştığı ve akla hayale gelmedik iftiralar attığı İstanbul Havalimanı ülkemizin gururu haline geldi.

* Etrafı ateş çemberiyle çevrili çok zorlu bir coğrafyadayız. Moskova'da düzenlenen terör saldırısı, durumun hala ne kadar kritik olduğunu hepimize gösterdi.