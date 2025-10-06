İSTANBUL 24°C / 16°C
  Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü dolayısıyla İstanbul Valiliğine kutlama mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 'Kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak ve yaşatmak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz.' ifadelerine yer verdi.

6 Ekim 2025 Pazartesi 12:19
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valiliğinin NSosyal hesabından paylaşılan kutlama mesajında, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlara tebriklerini iletti.

İstiklal mücadelesinin, vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerin ve gazilerin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletin bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelendiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Böyle kutlu bir anlayışla, kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan Cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. İstanbul'un gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularla selamlıyorum."

