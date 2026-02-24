Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına, insanımızın huzuru, birliği, dirliği için şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları inşallah cennet olsun.

Bu güzel Ramazan akşamında bu bereketli sofranın başında bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum

Atalarımızın altın değerindeki hikmetli sözlerinden biride "Dirlik olmadan birlik olmaz" manifestosudur

Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıpta ile izlenen bir huzur, güven ve istikrar adasına dönüşmüşse bu başarıda aslan payı sizlerindir

İstikbalimize yönelik her türlü oyunu boşa çıkardık

Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destanlar yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırtmayan sizlersiniz. Çetelere, kendini devletten ve kanundan üstün gören küstahlara göz açtırmayan sizlersiniz