İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8534
  • EURO
    51,7212
  • ALTIN
    7274.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize yönelik her türlü oyunu boşa çıkardık
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize yönelik her türlü oyunu boşa çıkardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Programı'nda yaptığı konuşmada, 'İstikbalimize yönelik her türlü oyunu boşa çıkardık. Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıpta ile izlenen bir huzur, güven ve istikrar adasına dönüşmüşse bu başarıda aslan payı sizlerindir' dedi.

HABER MERKEZİ24 Şubat 2026 Salı 20:08 - Güncelleme:
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Mukaddes bildiğimiz bütün değerler adına, insanımızın huzuru, birliği, dirliği için şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları inşallah cennet olsun.

Bu güzel Ramazan akşamında bu bereketli sofranın başında bizleri bir araya getiren İçişleri Bakanlığımıza, Emniyet Genel Müdürlüğümüze, Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum

Atalarımızın altın değerindeki hikmetli sözlerinden biride "Dirlik olmadan birlik olmaz" manifestosudur

Bugün Türkiye dünyada ve bölgesinde gıpta ile izlenen bir huzur, güven ve istikrar adasına dönüşmüşse bu başarıda aslan payı sizlerindir

İstikbalimize yönelik her türlü oyunu boşa çıkardık

Hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelede destanlar yazan sizlersiniz. Organize suç örgütlerine nefes aldırtmayan sizlersiniz. Çetelere, kendini devletten ve kanundan üstün gören küstahlara göz açtırmayan sizlersiniz

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.