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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson ile görüştü: Yükümlülükleri yerine getirin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

AA2 Şubat 2024 Cuma 21:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kristersson ile görüştü: Yükümlülükleri yerine getirin
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç'in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması'nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç'in terörle mücadelede Türkiye'ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi.

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