Cumhurbaşkanı Erdoğan İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 27, 2024

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