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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024- 2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerine dikkati çekerek, 'Geçtiğimiz hafta İzmir körfezindeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz' dedi.

31 Ağustos 2024 Cumartesi 20:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'ndeki sahneleri hep beraber gördük
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024- 2025 Su Ürünleri Av Sezonu Açılışı töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Balıkçılarımızın yoğun emeği, gayretli çabaları ve sağladığımız destekler sayesinde su ürünleri her zaman rekorların sektörü oldu.

Sektörümüzün finansman ihtiyacını karşılamak için toplam 35 milyar lira hazine destekli yatırım ve işletme kredisi sağladık

Önümüzdeki 3 yıllık dönemde balıkçılarımızın hazine destekli tarımsal kredi limitini 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkardık.

Geçtiğimiz hafta İzmir körfezindeki sahneleri hep beraber gördük. 3 sene önce Haliç'te yaşadığımız müsilaj sıkıntısını çok iyi hatırlıyoruz

Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te tam yüz milyon balık yavrusunu bereketli sularımızla buluşturduk

Sürdürülebilir balıkçılık için bereketli denizlerimizi korumamız gerekiyor. Maalesef bu konuda çok ciddi eksiklerimiz bulunuyor

Ülkemizin ve balıkçılarımızın menfaatlerini korumak adına uluslararası balıkçılık yönetim platformlarında büyük mücadeleler veriyoruz

Artık uluslararası denizlerde balıkçılığın endüstrisini kurmayı hedefliyoruz.

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