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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

9 Eylül 2024 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.

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