Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. Millî Mücadele'mizin tüm kahramanlarını, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.