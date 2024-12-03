Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prens ve Prensesi'ni kabul edecek

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Akishino, Türkiye- Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü kapsamında 3-7 Aralık 2024 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştireceklerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Refikaları Sayın Hanımefendi tarafından kabul edilecek olan Veliaht Prens ve Prenses, Ankara'daki temaslarının yanı sıra, İstanbul'da sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Altun ayrıca, "Ziyaretleri çerçevesinde ayrıca, Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından ortaklaşa yürütülen Kalehöyük kazı alanında incelemelerde bulunacaklardır. İmparatorluk Ailesi'nden Veliaht Prens ve Prenses düzeyinde ülkemize yapılacak bu ilk resmi ziyaret ile Türkiye ve Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağını canıgönülden ümit ediyoruz" dedi.