İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8685
  • EURO
    7,8321
  • ALTIN
    399.205
  • BIST100
    117741
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor

14 Temmuz 2020 Salı 19:21 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 19:34
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı, engelleyemeyeceği, geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır."

Erdoğan: "Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü eğilime girmiş olması sevindirici. Biraz daha gayretle bu sayıları sıfıra yaklaştırmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elde ettiği küresel başarının karşılığını siyasi ve ekonomik sınıf atlamayla alabilecek bir konumdadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada bir kez daha Ayasofya’nın kiliseden değil müzeden camiye dönüştürüldüğünün altını çizmek istiyorum.

Erdoğan: Ayrım yapmadan herkesi Türkiye'nin hak, hukuk, adalet, meşruiyet temelinde uzattığı barış ve işbirliği eline karşılık vermeye davet ediyorum

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.