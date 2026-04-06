Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki gerilim olacak.
Kabine toplantısında, İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesi için ilave tedbirler masada olacak.
GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK
Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik diplomatik adımlar görüşülecek. Gazze'ye insani yardımlara ilişkin çalışmalar ele alınacak.
'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ MASADA
Toplantı başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' süreci de olacak. 1,5 yıldır yürütülen çalışmalardaki son durum görüşülecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar gözden geçirilecek.