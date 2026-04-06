İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6
  • EURO
    51,6128
  • ALTIN
    6716.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada Orta Doğu ve Gazze var
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada Orta Doğu ve Gazze var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede Orta Doğu'daki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve savaşın küresel ekonomiye etkileri ele alınacak. Kabinede ayrıca 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşama da değerlendirilecek.

KÜBRA ŞENAL6 Nisan 2026 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'yi topluyor! Masada Orta Doğu ve Gazze var
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının öncelikli gündemi Orta Doğu'daki gerilim olacak.

Kabine toplantısında, İran'daki savaşın ekonomiye etkileri mercek altına alınacak. Küresel ekonomideki türbülanstan Türkiye'nin en az etkilenmesi için ilave tedbirler masada olacak.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLARA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR ELE ALINACAK

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında Gazze'deki son durum da değerlendirilecek. Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı uluslararası baskının artırılmasına yönelik diplomatik adımlar görüşülecek. Gazze'ye insani yardımlara ilişkin çalışmalar ele alınacak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ MASADA

Toplantı başlıkları arasında 'Terörsüz Türkiye' süreci de olacak. 1,5 yıldır yürütülen çalışmalardaki son durum görüşülecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor kapsamında atılacak yasal adımlar gözden geçirilecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.