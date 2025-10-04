İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara seslendi: “Gazze İçin Sessiz Çığlık” etkinliğine davet etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara seslendi: “Gazze İçin Sessiz Çığlık” etkinliğine davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından 6 Ekim Pazartesi günü düzenlenecek 'Gazze İçin Sessiz Çığlık' etkinliğine tüm kadınları davet etti.

IHA4 Ekim 2025 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara seslendi: “Gazze İçin Sessiz Çığlık” etkinliğine davet etti
ABONE OL

AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar sahilinden başlayarak Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları - sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları - davet ediyoruz. Ve hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve en sessiz zincirini oluşturacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.