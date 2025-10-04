Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara seslendi: “Gazze İçin Sessiz Çığlık” etkinliğine davet etti

AK Parti Kadın Kolları tarafından yayımlanan videolu mesajda, Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar sahilinden başlayarak Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek buluşmaya Türkiye'deki tüm kadınların katılımı için çağrıda bulundu. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Pazartesi günü Üsküdar sahilinde Kadın Kollarımızın Gazze ile bütünleşme noktasında bir zincir oluşturmaları toplantısına bütün kadınları - sadece AK Parti Kadın Kolları değil, tüm kadınları - davet ediyoruz. Ve hep birlikte tüm sahil boyunca kadınların oluşturacağı bu zincir, inanıyorum ki Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun."
6 Ekim Pazartesi günü saat 12:30'da tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" diyerek meydanlara davet ediyoruz.— AK Parti Kadın Kolları (@AKKADINGM) October 4, 2025
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın da ifade ettiği üzere "Kadınların oluşturacağı bu zincir, Gazze'ye ayrı bir güç katacaktır." pic.twitter.com/Xnocp2rIQs
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan'ın öncülüğünde düzenlenecek etkinlik, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek. Kadınlar, ellerini kenetleyerek dünyanın en uzun ve en sessiz zincirini oluşturacak.