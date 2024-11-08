Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınların her alanda rol alması için eksiği kapatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılış programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Bugünkü zirvenin temasının yapay zeka ve kadın olarak belirlenmesini son derece isabetli buluyorum.

* (Yapay zeka) Sorunlar daha fazla kronik hale gelmeden bu konuda evrensel bir deklarasyona imza atılması gerektiğine inanıyoruz. KADEM'in ülkemizde bu sürece öncülük etmesinde fayda var.

* Tarih bize dünyamızın her yüzyılda bir kabuk değiştirdiğini gösteriyor. İnsan hayatı kısa sürede köklü değişimlere sahne oldu.

* İnternetin hayatımıza girmesiyle derin bir değişim dalgasına kapıldık. Bundan 40-50 yıl önce eşyalardan ziyade insanların değerleri hep ön plandaydı.

* Teknoloji, bilgiye rahat ulaşım kadar doyumsuzluk da üretmektedir.

* Yapay zeka teknolojileri ve algoritmaların mağdurları arasında ilk sırada kadınlar yer almaktadır.

* Kadınlar, yapay zekanın eşitsizlikleri artıran bu çirkin yüzüyle maalesef çok sık muhatap olmaktadır.

* Gerçekle sanalın, algıyla olgunun, yalanla gerçeğin yer değiştirdiği, dijital kültürün insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz.

* Yapay zeka algoritmalarında ve veri tabanlarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuluyor.

* Teknoloji bilgiye erişim kadar doyumsuzluk ve yeni istekleri de hayatımıza sokmaktadır.

* Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan bir teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir.

* Yasakçı zihniyetin her çeşidiyle muhatap olduk. Bu süreçte muhalefet hep karşımızdaydı. Sadece kamu kurumlarında değil kraldan çok kralcı davranan özel sektörde de kadınlar özgürce çalışamadı.

* Maalesef Anayasa'mızın apaçık hükümlerine rağmen kadınlar yıllarca bu ülkede sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve çalışma hayatından dışlandı.

* (Yapay zeka) Daha fazla mağduriyet oluşmadan, sorunlar kronik hale gelmeden bu konuda evrensel bir deklarasyona imza atılması gerektiğine inanıyoruz.

* Hayatın tüm alanlarında, kadınlar arasındaki başörtülü ve başı açık ayrımına son verdik.

* Şiddete özellikle kadına ve çocuğa yönelik kötü muameleye sıfır tolerans anlayışıyla yaklaştık.

* Kadınların iş gücüne katılım oranında önemli ilerlemeler yaşandı. Amacımız 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40'ın, istihdamı da yüzde 36'nın üzerine çıkarmaktır.

* Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun odağında güçlü kadın ve erkek, güçlü aile ve toplum, güçlü Türkiye ilkesi vardır.

* Kadınların insan onuruna yakışan hayat sürmeleri, hak, fırsat ve imkanlardan adil ve eşit şekilde faydalanmaları için nerede eksiğimiz varsa kapatacağız.

* Son 13 ayda Gazze'de katledilen 50 bini aşkın masumun üçte ikisini kadın ve çocuklar oluşturuyor.

* Gazze'de bombaların altında çocuklarına, ailesine, yurtlarına, davasına kol kanat geren Filistin'in yiğit kadınları ümmetin iftihar anıtı olarak devleşiyor.

* Gazze'de ve Lübnan'da katliam durana, ateşkes ve barış tesis edilene kadar kardeşlerimize sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

* Değerli dostum Trump'tan ikinci başkanlık döneminde eski yönetimin hatalı politikalarını terk etmesini bekliyoruz.

* (Donald Trump) Sayın Başkan'ın savaşları sonlandırma noktasında elini taşın altına koyacağına yürekten inanıyor, bunu da samimiyetle temenni ediyoruz.