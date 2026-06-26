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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Kadir İnanır'ın vefatına ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan, 'Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim.' dedi.

AA26 Haziran 2026 Cuma 19:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadir İnanır'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının usta aktörlerinden Kadir İnanır'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Kadir İnanır'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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