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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadağ ziyaretinden dönüyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'TC-TUR' uçağıyla Karadağ'dan İstanbul'a hareket etti.

AA28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:33 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 20:33
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Podgoritsa Havalimanı'ndan Karadağ Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, Karadağ'ın Ankara Büyükelçisi Perisa Kastratovic, Devlet Protokolü Başkanı Simeon Raoniç, Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Miodrag Radoviç ve Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Songül Ozan ile büyükelçilik görevlileri uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a gitti.

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