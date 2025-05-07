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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve Gabar'ı işaret etti: Keşiflerle makus talihimizi değiştirdik

2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Karadeniz, ve Gabar'daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik. Akkuyu NGS projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Ayrıca Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük. Elini vicdanına koyan herkes, Türkiye'nin enerji alanında büyük bir sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.' dedi.

AA7 Mayıs 2025 Çarşamba 14:37 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz ve Gabar'ı işaret etti: Keşiflerle makus talihimizi değiştirdik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye olarak enerjide adeta kendimizle yarış halindeyiz. Bugün de son yıllarda atılım yaptığımız yenilenebilir enerji alanında hizmete alınan projelerin toplu açılış merasimini gerçekleştiriyoruz.

Bu önemli yatırımları ülkemize kazandıran bakanlığımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Enerji arz güvenliğinin büyük küçük demeden tüm devletlerin en önemli meseleleri arasına girdiği bir çağda yaşıyoruz. Dünyamız büyüyor, ekonomiler gelişiyor. Buna bağlı olarak enerji talebi de artıyor.

Uluslararası kuruluşların tamamı, enerji ihtiyacımızın da katlanarak artacağını söylüyor. Enerji sarfiyatından doğan sera gazlarının dünyamıza da verdiği zarar da büyüyor.

Enerji kaynaklarına erişimle ilgili rekabet kızışırken, enerji arz güvenliğini garanti etmeye yönelik çabalar yoğunlaşıyor. Mevcut durumda hepimiz şunu net görebiliyoruz: Arz güvenliği, enerji diplomasisi, kaynak güvenliği doğrudan milli güvenliğe dair konular olarak görülmeye başlanmıştır.

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ BİR BEKA MESELESİ"

Enerji arz güvenliğinin sağlanması, her devlet için beka meselesi haline dönüşmüştür. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'nın kimi yerlerinde yaşanan kesintiler, enerjinin hayatımızdaki vazgeçilmez yerini göstermiştir.

Son yıllarda patlak veren krizlerin hepsinde enerji belirleyici role sahiptir.

Bir damla petrolü, oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiç değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek. Bunlar kendi rahatları, kendi güvenlikleri ve gelecekleri için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edecektir.

Biz, enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak değil, çıkarların uzlaşacağı, herkesin fayda sağlayacağı bir işbirliği vesilesi olarak görüyoruz. Sömürmeye değil beraberce kazanmaya talibiz.

Hangi coğrafyada enerji hamlemiz varsa, özünde böyle bir hassasiyet vardır. Bu hakkaniyetli tavrımızı her şart altında muhafaza edeceğiz.

"MAKUS TALİHİMİZİ DEĞİŞTİRDİK"

Karadeniz, ve Gabar'daki keşiflerimizle makus talihimizi değiştirdik. Akkuyu NGS projemizle ülkemizi farklı bir lige yükselttik. Ayrıca Türkiye'yi enerji koridorlarının kesiştiği bir merkeze dönüştürdük.

Elini vicdanına koyan herkes, Türkiye'nin enerji alanında büyük bir sıçrama yaptığını zaten kabul ediyor.

Her yıl değişmekle birlikte 60-100 milyar dolar civarında enerji kaynaklı ithalat faturamız var. Hedefimiz bu ithalatı düşürerek Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı yapmaktır.

2053 net sıfır emisyon hedeflerimize ulaşmak için yenilenebilir enerji en önemli sac ayaklarından birini oluşturuyor. Halihazırda yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da beşinci, dünyada 15. sırada yer alıyoruz.

"GÖZLERİNE BANT ÇEKMİŞLER"

Dikkat ederseniz, bütün bu rekorların, gelişmelerin, geleceğe odaklanan vizyon projelerinin hiçbiri muhalefetin gündeminde yer almıyor.

Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, dış politikaymış, enerji hamleleriymiş... Bakın üzülerek söylüyorum bunların hiçbirini takip etmiyorlar, ilgilenmiyorlar.

Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar, gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Gerçekleri bal gibi bildikleri halde, bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar.

Kafasını kuma gömerek görünmez olduklarını zannedenlere bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini tavsiye ediyoruz. Onlar enerjilerini boşa harcarken biz şu an yaptığımız gibi tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına sarf etmiş durumdayız.

Saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat, Türkiye'nin enerjisini çoğaltmak için gece gündüz çalışıyoruz.

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