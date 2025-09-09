Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar'ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti'nin ve halkının yanında olacağını belirtti.

İki lider Gazze'deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Gözü dönmüşler çatışmaları derinleştirme amacında