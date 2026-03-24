24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

AA24 Mart 2026 Salı 20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak için gayretlerin sürdüğünü, önümüzdeki süreçte adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

Kazakistan'da gerçekleştirilen anayasa referandumu neticelerinin hayırlara vesile olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'in Ramazan ve Nevruz bayramlarını da tebrik etti.

