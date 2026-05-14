Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Kazakistan ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda güçlenerek ilerlediğini belirterek, önümüzdeki dönemi "Türk dünyası yüzyılı" yapma hedefini vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında Kazak halkının Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandum sonucunda halk desteğiyle kabul edilen yeni anayasanın Kazakistan için hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleştiğini ifade eden Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede ticaret, enerji, savunma sanayi işbirliği, ulaştırma ve küresel meseleler başta olmak üzere birçok konuda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesinin artırılması konusunda ortak görüşe sahip olduklarını dile getiren Erdoğan, "Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.