İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4414
  • EURO
    53,3516
  • ALTIN
    6858.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kazakistan'dan önemli mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız
Güncel

Kazakistan'dan önemli mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile pek çok konuda verimli görüşmelerde bulunduklarını belirterek, 'Önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız' dedi.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2026 Perşembe 11:32 - Güncelleme:
Kazakistan'dan önemli mesaj! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası yüzyılı yapacağız
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, Kazakistan ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda güçlenerek ilerlediğini belirterek, önümüzdeki dönemi "Türk dünyası yüzyılı" yapma hedefini vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında Kazak halkının Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı'nı tebrik ederek, 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandum sonucunda halk desteğiyle kabul edilen yeni anayasanın Kazakistan için hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün daha da derinleştiğini ifade eden Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede ticaret, enerji, savunma sanayi işbirliği, ulaştırma ve küresel meseleler başta olmak üzere birçok konuda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

"TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPACAĞIZ"

Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal kapasitesinin artırılması konusunda ortak görüşe sahip olduklarını dile getiren Erdoğan, "Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.