15 Mayıs 2026 Cuma / 29 Zilkade 1447
  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından 'TUR' uçağıyla İstanbul'a geldi.

AA15 Mayıs 2026 Cuma 21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyaretine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

