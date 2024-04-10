Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi devletine iftira atanları akla ve vicdana davet ediyorum

Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yoluyla partililere seslenerek, bayramlarını kutladı.

Türkiye'nin en büyük ilinden en ücra köşesine kadar gece gündüz demeden davalarına omuz veren herkesi selamlayan Erdoğan, "Bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde bir Ramazan Bayramı'na daha eriştiren Rabbimize hamdediyorum. Sizlerin şahsında AK Parti teşkilatlarımızın, AK Parti'ye gönül veren 85 milyon vatandaşımın her birinin bayramını gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Yine bu vesileyle dünyanın dört bir yanındaki tüm Müslümanların, tüm İslam aleminin bayramını da yürekten kutlayan Erdoğan, "Rabbim tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri katında kabul ve makbul eylesin. Rabbimden hepimizi önümüzdeki yıllarda da nice ramazanlara sağlıkla, esenlikle ulaştırmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

Millet olarak güvenlik ve huzur içinde bayramı idrak ederken Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarının farklı köşelerinde kardeşlerinin zulüm gördüğünü, katliama uğradığını, açlık ve kıtlık çektiğini ifade eden Erdoğan, işgal altındaki topraklarında on yıllardır baskıya, şiddete, eziyete maruz kalan Filistin halkının Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da hüzünle geçirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geride bıraktığımız 6 ayda bombalanan ve bu bombalar altında şehit olan 34 bin Filistinli kardeşimizin acısı aileleriyle birlikte bizim de yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun, onları rahmetiyle, merhametiyle ve nusretiyle kuşatsın. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 21 yıldır mazlumlarla dayanışma noktasında sergilediği dik ve dirayetli duruşu yok sayanları bugün bir kez daha Allah'a havale ediyoruz. Yalan, çarpıtma ve manipülasyon üzerinden kendi devletine ve milletine iftira atanları akla, vicdana ve ferasetle davranmaya davet ediyoruz. Türkiye, Gazze'deki zulmün durması, bölgede barışın ve sükunetin hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır."

Bugüne kadar bölgeye gönderdiği toplam 45 bin tonluk insani yardımla Türkiye'nin dünyada Gazze'ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olduğuna işaret eden Erdoğan, "Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor." dedi.

Erdoğan, "Son olarak havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail'e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya, Gazze'ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız." şeklinde konuştu.

"ASLA KOLAYA KAÇMADAN MİLLETİN SANDIKTA VERDİĞİ MESAJLARI TÜM BOYUTLARIYLA OKUYORUZ"

"Son derece çekişmeli geçen, rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamdolsun milletçe alnımızın akıyla geride bıraktık." diyen Erdoğan, bu vesileyle bir kez daha 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçim sonuçlarının ülkeye ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.

Sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarları ayrı ayrı tebrik eden Erdoğan, demokratik haklarını kullanmak suretiyle demokrasinin gücüne güç katan vatandaşlara da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin sorunsuz bir şekilde icra edilmesini sağlayan adalet ve emniyet teşkilatına, sandık görevlilerine, siyasi partilerin mensuplarına ayrıca şükranlarını sundu.

Emeklerini, gayretlerini, samimiyetlerini çok iyi bildiği AK Parti'nin farklı kademelerinde görev yapan tüm yol ve dava arkadaşlarına en kalbi teşekkürlerini ifade eden Erdoğan, ayrıca Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdükleri MHP'ye teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusu olduğunun altını çizen Erdoğan, "Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Asla kolaya kaçmadan milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuyor, en ince detayına kadar analiz ediyoruz. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin kurulduktan sadece 15 ay sonra milletin teveccühüne mazhar olduğunu, 22 yılda girdiği 17 seçimin hepsinde sandıktan birinci çıktığını vurgulayan Erdoğan, seçim başarılarının arka planında milletle hep güçlü gönül köprüleri kurmalarının bulunduğunu belirtti.

Erdoğan, kendilerini yenileme, güncelleme, güç ve enerji toplamış olarak yola revan olma noktasında her zaman farklarını ortaya koyduklarını ve siyaset yolculuklarını aynı şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

"AK PARTİ VE CUMHUR İTTİFAKI ÇOK DAHA GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Burada şu hususu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Biz, 'Sizin şer gördüklerinizde hayır olabilir' ikazına ram olmuş insanlarız. Biz olanda hayır olduğuna tüm kalbimizle inanan kadroyuz. 31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle AK Partimiz için, davamızın geleceği için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tebdil olacaktır. AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramı'nın hepimizi saran manevi havasının bu duygularımızı perçinlemesini ve kökleştirmesini temenni ediyorum."

Allah'ın gönülleri yumuşattığı bayram günlerinin millete büyük fırsatlar sunduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu müstesna günler vesilesiyle ezelden ebede giden kadim kardeşliğimizi tekrar hatırlıyoruz. Kırgınlıkları gidermek, küsleri barıştırmak ve helalleşmek suretiyle milletçe en muhkem kalemiz olan kardeşliğimizi de yeniliyoruz. Gerek teşkilat mensuplarımız arasında gerekse vatandaşlarımız içinde dargınlar varsa bu bayram vesilesiyle helalleşmeyi, sarılmayı, tekrar kucaklaşmayı ihmal etmesin. Bayram sevincini yaşarken büyüklerimizi, hısım ve akrabalarımızı ziyaret etmekten geri durmayalım. Aynı vatan toprağını paylaştığımız dostlarımızı mutlaka arayalım. İhtiyaç sahiplerinin kapısını çalalım. Allah'ın bizlere emaneti olan yetimlerin, öksüzlerin bu mübarek günleri buruk geçirmemeleri için hep beraber seferber olalım. Dünyada artık hiç kimsesi kalmamış yaşlılarımızı, piri fanilerimizi özellikle gözetelim, ziyaret edelim, ellerinden öpelim. Ülkelerindeki savaştan, terörden veya zulümden kaçarak, son çare olarak Türkiye'ye sığınmış mazlumlara sırtımızı dönmeyelim. Bilhassa şehitlerimizin emanetlerini bayram sevincimize ortak etmeye ihtimam gösterelim. Bu mübarek günleri 81 vilayetimizde kucaklaşma seferberliğine dönüştürerek ruhuna, anlamına ve önemine uygun şekilde idrak edelim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili kadroların her alanda olduğu gibi milletin bayramı, bayram gibi yaşamasına da öncülük edeceğine inandığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sizlere güveniyorum. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Ramazan Bayramınızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."