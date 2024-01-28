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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kilise saldırısı sonrası Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi ile görüştü

Sarıyer'de kilise saldırısı sonrası Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Lesniak ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, faillerin yakalanması için gereken adımların atıldığını ifade etti.

28 Ocak 2024 Pazar 15:16 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kilise saldırısı sonrası Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi ile görüştü
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde meydana gelen saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Sayın Cumhurbaşkanımız, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.

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