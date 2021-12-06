İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7669
  • EURO
    15,5516
  • ALTIN
    787.989
  • BIST100
    1928.06
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un doğum gününü kutladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u doğum gününü dolayısıyla kutladı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 18:01 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 18:01
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan'ın, 53'üncü yaş gününü kutlayan Caparov'a gönderdiği telgrafta, sağlık ve mutluluk, Kırgızistan'ın dost ve kardeş halkına da barış ve refah diledi.

"İki devletin güvenliğinin, istikrarının ve refahının temeli olan yakın tarihi ve kültürel bağlarla birbirimize bağlıyız." diyen Erdoğan, "Kırgızistan ile stratejik düzeyde devam eden ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ülkede 28 Kasım'da barışçıl bir ortamda gerçekleştirilen milletvekili seçimleri dolayısıyla Cumhurbaşkanını ve Kırgız halkını bir kez daha canıgönülden tebrik etti.

Kırgızistan'ın kuzeyindeki Issık Göl Bölgesi'ne bağlı Tüp ilçesinin Ken-Suu köyünde 6 Aralık 1968'de doğan Caparov, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna bu yılın başında oturmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.