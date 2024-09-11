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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir.' dedi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 13:33 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi, uluslararası hukukun bir gereğidir
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Kırım Tatar Türklerinin milli lideri Mustafa Kırımoğlu başta olmak üzere zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, bu seneki zirvenin Kırım Tatar halkının sürgününün 80. yıl dönümüne denk geldiğini anımsattı.

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"KIRIM'IN İLHAKI ACILARI DERİNLEŞTİRMİŞTİR"

Anavatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşların maruz kaldıkları trajedinin acısının 80 yıldır dinmediğini, yaraların kapanmadığını ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir." diye konuştu.

Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşların güvenliğinin ve esenliğinin temininin Türkiye'nin dış politikasının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Erdoğan, "Ukrayna hükümetinin Kırım, Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"SAVAŞIN BARIŞLA SONA ERMESİ TEMENNİMİZDİR"

Erdoğan, Kırım Tatar Türklerinin kendi anavatanlarında hür olarak güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahip olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık üç yıllık esaretin ardından haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Asan ve Aziz Ahmetov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz.

Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir. Sözlerime son verirken platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların Kırım'da, Ukrayna'da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sürgün edilişlerinin 80. yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yad ediyorum."

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