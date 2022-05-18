Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'kısaca bir göz atalım' notu ile paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan millet bahçesi ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Söz konusu paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Atatürk Havalimanı millet bahçesinin tamamlandığında nasıl olacağına kısaca bir göz atalım..."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİNBİR YALAN İLE SALDIRMAYA BAŞLADILAR

Konu hakkında grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk Havalimanı'nda inşa edeceğimiz Millet Bahçesi'ne binbir yalan ile saldırmaya başladılar. Bilindiği gibi, Osmanlı döneminde kurulan Demokrat Parti döneminde uluslararası uçuşa açılan bu tesisin adı Yeşilköy Havalimanı'ydı. 12 Eylül'den 28 Şubat'a kadar tüm darbecilerin ihaneti gizlemek için en önemli araç hep Atatürk maskesi olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren de Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı yolu izlemiştir. Atatürk ismi üzerinden fırtına koparanların hiçbiri bu hakikati dile getirmez. Dertleri ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir. Gerçekten Atatürk hassasiyeti olsaydı, kendilerine Mustafa Kemal'in itleri diyenlerden hesap sorarlardı. Bu hesabı soramayanların attıkları iftiralar ortada." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'UN FETHİ KUTLAMASI ATATÜRK HAVALİMANI'NINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ile ülkenin tamamına eserlerle, yatırımlarla, vizyon projelerle mühür vurmaya devam edeceklerini anlatarak, "İnşallah 29 Mayıs'ı da - Bay Kemal istersen sen de gel - Atatürk Havalimanı'nda kutlayacağız. Sen böyle 700 kişiyi falan topla oraya götür, orada engeller kurmaya çalış. Boşuna uğraşıyorsun. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutlayacağız. O gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini de inşallah atacağız." dedi.