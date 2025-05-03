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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ziyaretini tamamladı, yurda dönüş için harekete geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ziyaretini tamamladı, yurda dönüş için harekete geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 20:14 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC ziyaretini tamamladı, yurda dönüş için harekete geçti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa'daki temaslarının ardından İstanbul'a hareket etti.

Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da KKTC'den ayrıldı.

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