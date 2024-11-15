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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, 'Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum' dedi.

15 Kasım 2024 Cuma 11:24 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

  • Kıbrıs Türkü
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