Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Dostumuz, kardeşimiz, Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.

Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum."

Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.



Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. pic.twitter.com/9fRR6F6BdV