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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bugün kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.' dedi.

15 Kasım 2023 Çarşamba 14:04 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Bugün kuruluşunun 40'ıncı yıl dönümünü kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Destansı mücadeleleriyle işgale, esarete, zulme "dur" diyen kahramanları rahmetle yâd ediyor, Kıbrıs halkına selamlarımı gönderiyorum.

Türkiye olarak Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

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