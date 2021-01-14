Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

14 Ocak 2021 Perşembe 18:01 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından "Bende aşı oldum" paylaşımında bulundu.

Erdoğan: "Başarıyla devam eden aşı programımızda şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım."

Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım.



İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/6xvPr8NX9q — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 14, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm siyasi liderler olmak üzere tüm vekiller, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında belirlenmiş olan aşılanma noktasında aşıyı teşvik ederlerse çok iyi olacağını tahmin ediyorum.

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır.