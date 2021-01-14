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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan CoronaVac aşısının ilk dozunu Ankara Şehir Hastanesi'nde oldu.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:01 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 18:56
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram hesabından "Bende aşı oldum" paylaşımında bulundu.

Erdoğan: "Başarıyla devam eden aşı programımızda şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm siyasi liderler olmak üzere tüm vekiller, lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında belirlenmiş olan aşılanma noktasında aşıyı teşvik ederlerse çok iyi olacağını tahmin ediyorum.

Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte ortaya konan gayret karşılıksız kalmayacaktır.

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