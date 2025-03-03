Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya askeri ve siyasi patlamalara gebe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Büyükelçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

11 ayın Sultanı olan Ramazan-ı Şerif'in İslam Alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum

Rahmeti, bereketi ve huzuruyla Ramazan iklimi, sadece İslam ülkelerini değil, en ücra köşesine kadar tüm dünyayı kuşatmıştır.

Ramazan'ın temsil ettiği değerlere hiç olmadı kadar ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Korona virüs salgını ile başlayan daha sonra patlak veren savaşlarla iyice derinleşen ekonomik sıkıntıların dünyanı birçok ülkesinde halen devam ettiğini görüyoruz

Şu an etrafında bir araya geldiğimiz sofra bir insanlık sofrasıdır. Bu sofra ramazanın ruhuna can veren bir muhabbet sofrasıdır

Savaşlarla iyice derinleşen ekonomik sıkıntıların hala birçok ülkede devam ettiğini görüyoruz

Kural temelli sisteme güven azaldıkça tedirginlik artıyor

Küresel sistem sorun üretiyor. Varacağı yer veya siyasal patlamalar olacaktır

Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir

"Dünya 5'ten büyüktür" şiarı ile verdiğimiz mücadele, bırakın sorun çözmeyi kendisi soru üreten işte bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir

Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor

Eleştiriye uğrasak dahi hakkı, hakikati ve tüm insanlık için en doğru olanı söylemekten geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız

İyi günde dost ve kardeş bildiğimiz insanların kötü günlerinde de yanlarında olmaya çalışıyoruz

TİKA'mızla, Maarif Vakfımızla, Yunus Emre Enstitüsü, AFAD, Kızılay, Anadolu Ajansı gibi kurumlarımızla nerede bize ihtiyaç varsa orada olmanın gayretindeyiz

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürürken muhtemel bir çözümün ne Rusya'sız ne de Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz.

FİLİSTİN MESAJI

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum

Batı Şeria'yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa'yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır

1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulmadan İsrail de aradığı huzura kavuşamayacaktır

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir

Suriye'de 8 Aralık'ta Esad rejimin devrilmesiyle birlikte yeni bir dönem başlamıştır. Toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini sağlamış bir Suriye'nin inşası en büyük temennimizdir

AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ

Ülkemizin, bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını herkesin anlamasını, planlarını buna göre yapmasını tavsiye ediyoruz

Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliğine üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz

Açık söylemek gerekirse, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Pusuda bekleyenlere, ellerini ovuşturanlara fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefi ile yürüttüğümüz çalışmaların amaçların da biri de işte bu kirli ve kanlı planlara engel olmaktır