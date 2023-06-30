Sosyal medya hesabından maça ait bir videoyu paylaşan Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü.

Videoda ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da maça dahil olduğu görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ



Bir diğer dikkat çeken detay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü oldu. Maç sırasında yaşanan eğlenceli diyalogla ise kameralara yansıdı.

Öte yandan Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği de görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını giydiği takım maçı 50-22'lik skorla önde bitirdi.