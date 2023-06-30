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Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla basketbol maçı yaptı: ''Hadi Hido sayıya''

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibiyle birlikte basketbol maçı yaptığı anları paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkoğlu'na, 'Hadi Hido sayıya' diyerek seslenmesi ise yüzleri güldürdü.

30 Haziran 2023 Cuma 11:49 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla basketbol maçı yaptı: ''Hadi Hido sayıya''
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Sosyal medya hesabından maça ait bir videoyu paylaşan Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü.

Videoda ise Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da maça dahil olduğu görüldü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DİNÇ GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Bir diğer dikkat çeken detay ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinç görüntüsü oldu. Maç sırasında yaşanan eğlenceli diyalogla ise kameralara yansıdı.

Öte yandan Erdoğan'ın potaya sayı attığı ve takımını yönlendirdiği de görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın formasını giydiği takım maçı 50-22'lik skorla önde bitirdi.

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