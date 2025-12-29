İSTANBUL 7°C / 4°C
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Kuveyt ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi es-Sabah ile görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, işbirliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte işbirliğinin önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

