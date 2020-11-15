İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2020 Pazar / 29 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6845
  • EURO
    9,0913
  • ALTIN
    466.334
  • BIST100
    1291.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'İstanbul' ile saat 12.20'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'ya hareket etti.

AA15 Kasım 2020 Pazar 12:39 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 12:42
ABONE OL

Atatürk Havalimanı'ndan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve öteki ilgililer tarafından uğurlanan Erdoğan ile beraberindeki heyet de Lefkoşa'ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ziyaret çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü törenlerine katılması bekleniyor.

İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımların ele alınıp Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.