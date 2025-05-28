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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Laçın Havalimanımız, Can Azerbaycan'a ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirilen 'Laçın Havalimanı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 22:54 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Laçın Havalimanımız, Can Azerbaycan'a ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile açılışını yaptığı Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, Azerbaycan'a ve bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeşim İlham Aliyev ile birlikte bugün açılışını yaptığımız, Türkiye-Azerbaycan dostluğunun, kardeşliğinin nişanelerinden biri olan Laçın Havalimanımız, Can Azerbaycan'a ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

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