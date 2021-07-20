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Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı

20 Temmuz 2021 Salı 09:12 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 09:16
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