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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 02:26 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da yer aldı.

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