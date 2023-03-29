İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2023 Çarşamba / 8 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,1424
  • EURO
    20,7972
  • ALTIN
    1211.7
  • BIST100
    4905.49
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı resmi törenle karşıladı.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 17:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ı resmi törenle karşıladı
ABONE OL

Novak'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novak'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Novak'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Daha sonra, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Türkiye ve Macaristan bayraklarının bulunduğu merdivende duran Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak, gazetecilere poz verdi.

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Macaristan heyeti de katıldı.

Törenin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Novak ikili görüşmeye geçti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • Macaristan Cumhurbaşkanı Novak
  • Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.