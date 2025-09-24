Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye'deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

