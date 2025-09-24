İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4542
  • EURO
    48,6981
  • ALTIN
    4969.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü! Savunma sanayiinde işbirliği vurgusu
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü! Savunma sanayiinde işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 20:25 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü! Savunma sanayiinde işbirliği vurgusu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

SAVUNMA SANAYİİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini belirtti.

FİLİSTİN VE SURİYE MESAJI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Suriye'deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.

New York'ta kritik zirve Başkan Erdoğan, Şara'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-ABD İş Konseyi Başkanı Hamdi Ulukaya ve ABD'li CEO'larla bir araya geldi

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkevi'nden ayrıldı

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.