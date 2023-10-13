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Filistin diplomasisi sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ile görüşmesinde İsrail-Filistin çatışmasında bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

13 Ekim 2023 Cuma 13:00 - Güncelleme:
Filistin diplomasisi sürüyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, şiddeti her geçen gün artan İsrail-Filistin çatışmaları çerçevesinde bölgedeki insani durum, sükunetin sağlanmasına yönelik çabalar ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gazze'deki masum sivillere yönelik insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu, onlara yardım ulaştırmak için Türkiye'nin çaba gösterdiğini, özellikle Batılı ülkelerin gerilimin dozunu azaltıcı adımlar atması ve barışa hizmet etmeyen çabalardan uzak durulması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun, sorunun kalıcı biçimde ortadan kalkması için Türkiye'nin iki devletli çözüm temelindeki önerilerine kulak vermesi gerektiğini ve samimiyetle yaklaşılması durumunda hem bölgeyi hem de dünyayı rahatlatacak bir çözümün bulunabileceğini ifade etti.

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