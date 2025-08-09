İSTANBUL 31°C / 23°C
9 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü: İsrail'in Gazze işgali planı kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

AA9 Ağustos 2025 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarının kıymetli olduğunu, Batı'da İsrail'e yönelik eleştirilerin dozunun arttığını, Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

