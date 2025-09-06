İSTANBUL 25°C / 20°C
6 Eylül 2025 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1447
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede bir aileyi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 300 bini tamamlanan afet konutlarından birini teslim alan Ahmet Zengin ve ailesini ziyaret etti. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan mahalledeki vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

IHA6 Eylül 2025 Cumartesi 22:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da depremzede bir aileyi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nin ardından Çavuşoğlu Mahallesi'nde depremzede Ahmet Zengin ve ailesinin evine konuk oldu.

Mahalleye gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, apartmanın önünde bekleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Zengin ailesinin fertleriyle bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, evdeki çocuklara harçlık verdi. Balkona çıkıp kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından evin önündeki vatandaşların yanına giderek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da eşlik etti.

  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • malatya
  • depremzede

