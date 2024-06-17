Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği liderlerle bayram diplomasisini bugün de devam ettirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan görüşmede, bayramın Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.