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2. günde bayram diplomasisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramının 2. gününde de dünya liderleriyle bayramlaşma diplomasisini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 12:07 - Güncelleme:
2. günde bayram diplomasisi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği liderlerle bayram diplomasisini bugün de devam ettirdi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasına göre, Erdoğan görüşmede, bayramın Gazze'deki İsrail zulmü nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, bayramın İslam alemine huzur ve refah getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın ve bütün Malezya halkının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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