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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah onuruna resmi akşam yemeği verdi.

AA16 Ağustos 2022 Salı 21:43 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KRAL ABDULLAH ŞAH'A 'DEVLET NİŞANI' TEVCİH ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al- Mustafa Billah Şah ile devlet nişanı tevcih törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tevcih töreni öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile baş başa görüşmenin ardından resmi akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

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