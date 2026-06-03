İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2026 Çarşamba / 18 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9599
  • EURO
    53,3798
  • ALTIN
    6562.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki Depolamalı GES'in açılışını canlı bağlantıyla yaptı
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki Depolamalı GES'in açılışını canlı bağlantıyla yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'in Artuklu ilçesinde kurulan Artuklu Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali'nin açılışını canlı bağlantıyla gerçekleştirdi.

IHA3 Haziran 2026 Çarşamba 18:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki Depolamalı GES'in açılışını canlı bağlantıyla yaptı
ABONE OL

Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Suat Faruk Giray, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ile kurum amirleri ve davetliler katıldı.

1048 Vakıf Enerji A.Ş. tarafından Mardin ili Artuklu ilçesinde kurulan Artuklu Depolamalı Güneş Enerjisi Santrali, Türkiye'nin yeni nesil yenilenebilir enerji yatırımları arasında öncü projelerden biri olarak Ocak 2026'da devreye alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon illerinin valileri ile sırasıyla canlı bağlantı sağlayarak ilk yatırım yerlerinin açılışı için görüşme gerçekleştirdi ve canlı bağlantılarda kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Tören duaların ardından kurdele kesimi ile sonlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'deki rüşvet boşanma davasında ifşa oldu! Çeşme'de milyonluk imar rantı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.