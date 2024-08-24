Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'a 'masal' diyenlere aldırmadan yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* 2-3-4 numaralı akaryakıt gemileriyle, 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz.

* HIZIRREİS denizaltımızı 2025 yılında, MURATREİS denizaltımızı da 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz.

* Gemilerimizin ve deniz altımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

* 3 tarafı denizlerle çevrili, tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için Mavi Vatanımızda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 'Güçlü Türkiye güçlü ordu' şiarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ni her alanda güçlendirmenin çabası içerisindeyiz.

* Projesi tamamlanan, yapımına başlanan, modernize edilen veya teslim alınan her bir gemi ile donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz.

* Proje dahilindeki tüm denizaltılarımızı 2029'a kadar hizmete alarak donanmamızın gücüne güç katacağız.

* Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz.

* Yıllarca kaderine terk edilen, hatta bir dönem kumarhane olarak kullanılan Savarona Gemisini aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik.

* Savarona'yı bakımsızlıktan kurtarıp Cumhuriyet tarihimizin 86 yılına şahitlik eden bir eser olarak milletimize kazandırdık.

* Son 22 yılda savunma sanayisinde adeta bir devrim gerçekleştirdik.

* Mavi Vatan'a masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.

* Karada, havada, denizde ve her yerde güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri için gerekeni yapmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

* Milli Uçak Gemimizde HÜRJET, KIZILELMA, TB3, ANKA3 yerli ve milli hava araçlarımız ile deniz aşırı etki alanlarındaki hak ve menfaatlerimiz korunacaktır.

* İstanbul Tersanesi'nde inşasına başlanacak TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi ile ülkemizin hava savunmasını denizden itibaren kademeli sağlayacağız.

* Hava tehdidine karşı TCG Anadolu ve Milli Uçak Gemisi gibi kritik kabiliyetlerimizin korunmasını temin edeceğiz.